«التدابير الاحترازية» تتصدر امتحانات نهاية العام

خلفان النقبي ومحمد البلوشي (أبوظبي)

أكد مبارك علي خرباش الساعدي، قائم بأعمال مدير مدرسة خالد بن الوليد الثانوية، أنه في أول يوم اختبار لمادة التربية الإسلامية تم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حسب تعليمات إدارة الكوارث والأزمات في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تعليمات مؤسسة الإمارات للتعليم ووزارة الصحة منذ دخول الطالب إلى باب المدرسة وحتى وصولة إلى قاعة الاختبار، ومن ثم الانتهاء والخروج من المدرسة على بروتكول منظم من تباعد جسدي، لبس الكمام طيلة الوقت، تعقيم مستمر لجميع المرافق ووجود المعقمات في كافة أنحاء الحرم المدرسي، مع ضرورة غسل اليدين باستمرار.

وأوضح أنه للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم يتم قياس درجة الحرارة للجميع عند بوابة المدرسة الرئيسية، بالإضافة الى التأكد من نتيجة فحص «كورونا» عن طريق تطبيق الحصن على ألا يتجاوز عمر النتيجة 4 أيام، وتتم إعادة مسحة الأنف بعد 4 أيام لجميع الطلاب والكوادر التعليمية مدرسين ومشرفين والمساندين خلال فترة الاختبارات، مشيراً إلى أنه من الأمور الأساسية التي تحافظ على سلامة الجميع وجود ممرض للمدرسة مرخص من قبل دائرة الصحة في أبوظبي قادر على تقييم الحالات المشتبه بها والتعامل معها على أن يتم أخذ الإجراء اللازم والصحيح حتى لا يتم نشر المرض للطلبة الآخرين. وأوضح الساعدي، أن الفئة المعفاة من الحضور للمدرسة هم الأشخاص الذين يظهر لهم بتطبيق الحصن نتيجة إيجابية أو المخالطين لأشخاص إيجابيين، بالإضافة للأشخاص الحاصلين على إجازات مرضية معتمدة من الجهات المعنية حسب الأصول. كما يوجد تباعد في المقاعد الاختبارية بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر، حسب تعليمات مؤسسة الإمارات للتعليم، وأن المرافق العامة متاحة للاستعمال مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تباعد وتعقيم بشكل مستمر بعد كل استعمال حتى نحافظ على سلامة جميع الطلاب، بالإضافة إلى أن يقوم الطالب بإحضار أدواته الشخصية من أقلام وغيرها ولا يتم تبادلها مع زملائه مهما كان السبب.