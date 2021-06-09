«حمدان التعليمية» تُطلق مشروع نموذج حمدان EFQM التعليمي

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز إطلاق مشروع نموذج حمدان EFQM بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة؛ بهدف مساعدة قادة المدارس والمؤسسات التعليمية على تبني نموذج رائد لتميز التعليم، ووضع معاير محددة لتحقيق الأهداف التعليمية، مع تحديد منظومة أعمال إدارية قادرة على تفعيل أدوات ومبادرات مبتكرة لتحسين المنظومة التعليمية.

ويأتي المشروع نتاجاً لتوقيع اتفاقية بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة عام 2018، والتي تم بموجبها بناء مشروع نموذج حمدان EFQM التعليمي. ويعكس المشروع الرائد حرص مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على تطبيق أحدث النظم العالمية لتطوير مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية في الإمارات وخارجها، وتمكينها من تقديم خدمات تعليمية مرموقة تواكب مختلف المتغيرات العالمية وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات التعليمية من خلال إيجاد حلول مبتكرة. وبموجب الاتفاقية، يتاح نموذج حمدان EFQM التعليمي للشراء على الموقع الإلكتروني (EFQM shop) لجميع المدارس والمؤسسات التعليمية داخل وخارج دولة الإمارات، من أجل تطبيقه، والوصول من خلاله إلى آلية عمل تعزز من إمكانات المؤسسات التعليمية، وتصل بها إلى مستويات جديدة من التطور وخدمة أهدافها التعليمية، كما تم توفير أداة للتقييم الذاتي بشكل مجاني للمدارس والمؤسسات التعليمية، وذلك لتقييم أدائها وفقاً لمعايير نموذج حمدان EFQM التعليمي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (free questionnaire).

من جهته، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تضع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تقديم تجربة تعليم رائدة عالمياً على رأس أولوياتها، من خلال توفير الحلول المبتكرة التي تضمن استدامة المنظومة العلمية، وتضمن تقديم المدارس وكافة المؤسسات التعليمية لتجربة تعليم متميزة في كل الأوقات والظروف. وبدوره، قال راسل لونغميير: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والذي أثمر عن إطلاق مشروع نموذج حمدان EFQM التعليمي. وتتميز مؤسسة حمدان بتقديم أفضل سبل الدعم للمدارس، ويسعدنا أن نكون قادرين على المساعدة في نقل عملهم الرائد إلى أفضل المستويات».