«طب الطوارئ» تناقش تداعيات جائحة «كوفيد - 19»

دبي (وام)

انطلقت في دبي أمس ورش العمل الخاصة بالمؤتمر الدولي لطب الطوارئ في نسخته العشرين، بحضور خبراء وأطباء ومختصين في الرعاية الصحية من مختلف دول العالم.

وتسبق هذه الورش المؤتمر الدولي لطب الطوارئ، في نسخته الافتراضية هذا العام - الذي تستضيفه شعبة الإمارات لطب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية - وتركز على عدد من قضايا الرعاية الصحية الملحة التي يواجهها اختصاصيو طب الطوارئ خلال ممارساتهم اليومية ومنها جائحة «كوفيد - 19». وقالت الدكتورة هند صالح مبارك محمد الظاهري عضوة لجنة التنظيم المحلية: إن المؤتمر يعقد هذا العام افتراضياً بسبب الوضع الراهن الذي فرضته أزمة «كوفيد-19»..مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك عملت اللجان المنظمة بشكل مكثف على تنظيم ورش عمل معتمدة من قبل لجنة التعليم الطبي المستمر، والتي تستعرض مجموعة واسعة من مواضيع طب الطوارئ مثل الرعاية المركزة وحالات الطوارئ الطبية على متن الطائرة وطب الأطفال المتقدم والحالات المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات والبحوث والإدارة والأكسجة الغشائية خارج الجسم.