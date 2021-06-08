«هُم مسؤوليتك» في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلة في إدارة المرور والدوريات مبادرة (هم مسؤوليتك.. لا تتركهم دون مرافق)، والتي تستهدف أولياء الأمور وسائقي المركبات والجمهور لتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الوقائية، للمحافظة على سلامة الأطفال من أخطار حوادث المرور، وفي حالة تركهم بفردهم داخل المركبة، وهي في حالة التشغيل دون مرافق مع إقفال النوافذ.

وناشد العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أولياء الأمور عدم ترك أطفالهم بالمركبة في حالة التشغيل، خصوصاً في فترة الصيف حفاظاً من تعرضهم للاختناق.