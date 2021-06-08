تمرين إخلاء في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

نفذّت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في الإدارة العامة للعمليات المركزية وقسم أمن القيادة والانضباط، تمرين (إخلاء وهمي)، بالتعاون مع فرق إدارة الدفاع المدني، في كل من مبنى إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات ومبنى الأمن الوقائي بالشرطة.

شهد التمرين العميد الدكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعميد علي محمد النقبي مدير إدارة العمليات، والعقيد دكتور محمد عبد الرحمن الأحمد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات وعدد من كبار ضباط الشرطة، والفرق المعنية، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى ضمان الجاهزية والاستعداد في مواجهة الأحداث ودعم استمرارية الأعمال.

تولّت فِرق الإنقاذ إخلاء المبنيين من العاملين، وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة خلال زمن قياسي، باتباع سلسلة من الإجراءات لضمان نجاح التمرين والتقييم الحقيقي للتجربة، بما يسهم في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية في حماية الأرواح والممتلكات وزيادة الوعي الأمني في بيئة العمل المؤسسي.

وأكد العميد الدكتور محمد الحميدي، حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على نشر ثقافة الأمن والسلامة بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال تنظيم إجراءات عمليات الإخلاء والتجارب الوهمية المشتركة في العديد من المنشآت الشرطية المختلفة، للتأكد من استيفائها شروط ومعايير الوقاية والأمن والسلامة، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.