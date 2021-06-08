مباحثات بين شرطة دبي و«الدولية للقادة»

دبي (الاتحاد)

عقد مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي اجتماعاً مع الجمعية الدولية لقادة الشرطة عن بُعد لبحث سبل تفعيل الشراكة الاستراتيجية في مجال استشراف المستقبل الأمني، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة.

وأكد العميد الدّكتور عبد الله عبد الرّحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، الذي ترأس الاجتماع من جانب شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم، على الشراكة مع كافة الجهات والمنظمات والهيئات الدولية والمحلية، من أجل استشراف المستقبل الأمني والخدمات والتجارب التي تعزز الأمن والأمان.