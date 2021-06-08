«نيابة أبوظبي» تطلق الدورة الأولى من برنامج التدريب المستمر

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت النيابة العامة في أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، برنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة. وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للتدريب التخصصي، التي تتضمن كافة النواحي الفنية والإدارية والسلوكية والقيادية والعلوم القضائية ذات الصلة، فضلاً عن المعاهدات والمواثيق الدولية والممارسات الدولية المثلى ذات الصلة بأعمال النيابة العامة.

وأوضح المستشار علي محمد عبد الله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، خلال افتتاح الدورة الأولى من البرنامج، بمشاركة 80 من أعضاء النيابة العامة في أبوظبي، أن خطة التدريب المستمر للنيابة تم اعتمادها بناء على دراسة أجرتها لجنة متخصصة تم تشكيلها بهدف تلمس الاحتياجات الواقعية للتدريب عبر استبيانات الرأي لوكلاء النيابة ورؤساء النيابات المتخصصة، إضافة إلى تحديد الاحتياجات التي أفرزتها المستجدات التشريعية في الدولة والتطورات العالمية في مختلف المجالات، والتي تتطلب تطوير الأساليب النيابية للتعامل معها بفاعلية بما يحقق الأمن والاستقرار المجتمعيين.