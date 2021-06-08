منع دخول طلبة للامتحانات بسبب الـPCR

دينا جوني (دبي) – أعادت مدارس حكومية طلبة من صفوف الثاني عشر إلى منازلهم ولم تسمح لهم بأداء الامتحان، لعدم توفر نتيجة فحص PCR.

فقد انطلقت اليوم امتحانات نهاية العام الدراسي للطلبة من الرابع إلى الثاني عشر. وقد أدى الطلبة امتحاناتهم عن بُعد من المنزل، باستثناء طلبة الاثني عشر الذين حضروا إلى المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2020-2021 حضورياً.

واستهل الطلبة جدول الامتحانات بمادة التربية الإسلامية، التي أدّوها من الساعة التاسعة صباحاً لغاية العاشرة والنصف، على أن يؤدي بقية الطلبة امتحانهم من الساعة الحادية عشرة لغاية الثانية عشرة والنصف.

وأشار عدد من مديري المدارس الحكومية إلى أنه لا تساهل في بروتوكول تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الاختبارات. ولفتوا أن وزارة التربية والتعليم كانت واضحة في تعليماتها والتي تقضي بإبراز نتيجة فحص PCR سلبية، لا تزيد مدتها على 96 ساعة، قبل الدخول إلى المدرسة، لتأدية الامتحان في يومه الأول.

وأشاروا إلى أن الفريق المعني في المدرسة لم يتردد في عدم السماح للطلبة بدخول الامتحان، ممّن لم يحصلوا على نتيجة المسحة الأنفية. وأشاروا إلى أن طلبة آخرين كانوا محظوظين بعد أن وصلتهم رسالة بنتيجة الفحص خلال فترة انتظارهم خارج المدرسة، بعد أن منعوا من الدخول.