نهيان بن مبارك: تعزيز ثقافة التسامح والتعددية

العين (وام)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس، بمدينة العين، توقيع اتفاقية بين مستشفى كند ووزارة التسامح والتعايش، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتور سكوت كينيدي، أحد أبناء مؤسسي مستشفى كند.

وأكد معاليه، أن نتائج هذا التعاون يمثل انطلاقة جديدة لمشروع اعتماد الجهات المتسامحة بالجهات الخاصة، والمنوطة بها تعزيز ثقافة التسامح، وكذلك وضع المؤشرات الوطنية، وتطوير آليات العمل في مختلف المؤسسات الحكومية، وتشجيعها على مواءمة وتطوير سياساتها ومنظومة خدماتها، سعياً نحو خلق مؤسسات تتميز بتسامحها واحترامها للتعايش والتعددية، خاصة في القطاع الصحي.

وقع الاتفاقية عن وزارة التسامح والتعايش عفراء الصابري المدير العام، وعن مستشفى كند، الدكتور تيم فنشر الرئيس التنفيذي للمستشفى.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «في شراكتنا مع مستشفى كند، نظهر مثالاً للتسامح والانفتاح، ونقدر جهود المستشفى المخلصة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، تضمن الراحة والأمان للمرضى، حيث إن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يعتبر تعزيزاً للجهود المشتركة بيننا». وأضاف معاليه أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم قيم وثقافة التسامح داخل المجتمع ومؤسساته، مؤكداً أن مستشفى كند يمثل صرحاً شامخاً في المجال الصحي بمدينة العين، ورمزاً لجهود مقدرة قام بها المؤسسون الأول لهذا الطرح الصحي المهم، كما يمثل أنموذجاً لنجاح حكومتنا الرشيدة في دعم ومساندة وتطوير مختلف المؤسسات الناجحة بالدولة التي تتمتع بتاريخ طويل في خدمة المجتمع الإماراتي.

وأوضح أنه في عام 2019 وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلقت الهوية الجديدة لمستشفى الواحة في العين تحت مسمى «مستشفى كند»، تقديراً وعرفاناً للدور الذي قام به مؤسس المستشفى بات وماريانا كينيدي في تطوير الرعاية الصحية، لاسيما لحديثي الولادة في مدينة العين منذ ستينيات القرن الماضي، ولتوثيق الاسم المتداول للمستشفى والمتعارف عليه بين سكان مدينة العين، وتعزيزاً لقيم التعايش والتسامح، وهذا ما نفخر ونعتز به جميعاً. وقال معاليه «تأتي أهمية التعاون بين وزارة التسامح والتعايش ومستشفى كند، بهدف إطلاق سلسلة من المبادرات التي تركز على أهمية ودلالة تبني قيم التسامح في قطاع الرعاية الصحية».

وقال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، إن التسامح نهج راسخ لدى دولة الإمارات منذ تأسيسها، في ظل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة التي تواصل سيرها على خطى الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، فعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19»، برزت دولة الإمارات كونها أنموذجاً ملهماً في التسامح والعطاء خلال تعاملها الاستثنائي مع جائحة «كوفيد - 19» من خلال مبادرات إنسانية تهدف للحفاظ على صحة المجتمع المحلي والدولي، واليوم نعتز بالتعاون الوثيق بين مستشفى كند ووزارة التسامح والتعايش لإطلاق سلسلة من المبادرات لتعزيز قيم التسامح التي تُعد ركيزة في منظومة القطاع الصحي في الإمارة. وقال الدكتور تيم فنشر الرئيس التنفيذي للمستشفى «مستشفى كند مستمرة في دعم ممارسات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعد التعاون بيننا وبين وزارة التسامح من المبادرات التاريخية المهمة، فنحن نفخر بصدق بكوننا جزءاً من بيئة الرعاية الصحية رفيعة المستوى في الإمارات، وإنه لشرف عظيم لنا أن نعمل مع وزارة التسامح والتعايش من أجل بث وتعزيز التراحم والمحبة والاحترام في قطاع الرعاية الصحية في أنحاء الإمارات، بما يعكس على نحو رائع المحبة الكريمة التي أنعم بها الله علينا».

إرث المحبة

أعرب الدكتور سكوت كينيدي عن سعادته وكل العاملين بالمستشفى بمواصلة البناء على إرث المحبة الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووالده، إرساءً لدعائم الصداقة المشتركة هنا في دولة الإمارات. وقال كينيدي: أنا شخصياً أتذكر مشاعر الدفء الرقيقة والضيافة التي غمرت مستشفى كند ومجتمع العين في السنوات الأولى للمستشفى. لم نكن نتعامل مع رواد المستشفى بوصفهم مرضى، ولكننا جميعاً كنا نمثل عائلة واحدة. نحن نؤمن بإخلاص بأن هذه الشراكة مع وزارة التسامح ستسهم في تعزيز هذا الإرث الرائع في جميع أنحاء الدولة.

تم تأسيس مستشفى كند «المعروفة سابقًا باسم مستشفى الواحة» عام 1960 على يد الطبيبين بات وماريان كينيدي بدعوة كريمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد كان الزوجان بات وماريان كينيدي طبيبين من الولايات المتحدة الأميركية هدفهما الأساسي في الحياة يتمحور حول كسب رضا الله عز وجل من خلال تقديم خدمات رعاية صحية استثنائية ومساعدات طبية عطوفة للجميع في المنطقة ومنذ تأسيسها، اشتهر مستشفى كند بتقديم خدمات متميزة لرعاية التوليد والأطفال.