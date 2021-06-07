عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد الخيرية

عجمان (وام)

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وأعضاء المجلس على آخر مستجدات العمل الإنساني، وما تم من تحديث في بيانات مستفيدي الزكاة وإيراداتها وتبرعات المحسنين والجهات، وتوزيع البطاقة الرقمية لمستفيدي المير وغيرها من الموضوعات.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الأمناء «عن بعد»، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي والدكتور عبدالله محمد الأنصاري وحمد عبدالله تريم الشامسي وأحمد إبراهيم الشامسي والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وعدد من موظفي المؤسسة.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعته الدائمة للمؤسسة والعمل الخيري في الإمارة وتوفير الحياة الملائمة لأبنائه من المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان.. مؤكداً أن سموه يعتبر الداعم الأول للعمل الخيري في الإمارة، ويحرص دائماً على تفعيل دورهم للارتقاء بالأسرة الإماراتية وتلبية احتياجاتها من جميع الجوانب وتوفير الحياة والمعيشة الكريمة لها والبحث في القضايا والمعوقات التي تواجه هذه الفئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ورفع المجلس خلال اجتماعه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم عجمان على اهتمامه ومتابعته الدائمة للمؤسسة والعمل الخيري في الإمارة.

من جهتها استعرضت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مشروع التمكين والذي يغطي جميع الجوانب التي تخدم فئة الأيتام اجتماعياً وبيئيا ونفسياً وصحياً وتعليمياً ومهنياً. وحددت في عرضها الفئة المستهدفة من التمكين وهم الأيتام من حملة خلاصة قيد إمارة عجمان من عمر الولادة حتى 21 عاماً وتحدثت عن أنواع التمكين.