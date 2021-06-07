«تريندز» يستقبل وفداً من معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية

أبوظبي ( الاتحاد)

قام وفد من معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية (JISS)، مؤخراً، بزيارة «تريندز للبحوث والاستشارات»، لبحث سبل تعزيز التعاون البحثي والعلمي. وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، حيث ناقش الطرفان كيفية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، وآليات تطوير التعاون في البرامج البحثية والعلمية، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وضم وفد معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية كلاً من: ميكي أهارونسون، كبير الباحثين في المعهد، والدكتور أيمن منصور باحث بالمعهد.

وقدم الدكتور محمد عبدالله العلي نبذة تعريفية للوفد عن طبيعة البرامج البحثية والعلمية والتدريبية لـ«تريندز»، والأولويات التي يركز عليها، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز وعي الرأي العام الدولي بقضايا منطقة الشرق الأوسط، وإرساء شبكة علاقات واسعة وبناء شراكات استراتيجية وثيقة مع أهم مراكز البحوث والدراسات في المنطقة والعالم، وتدريب قاعدة كبيرة من الباحثين وتمكينهم من أدوات البحث العلمي. وتأتي زيارة وفد معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية ترجمة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع «تريندز للبحوث والاستشارات» العام الماضي؛ بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتنظيم الفعاليات والمنتديات البحثية والعلمية والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والبحوث المتاحة لدى الطرفين.

وتأسس معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية (JISS) في عام 2017، وهو معهد يقدم الخبرة الأمنية وتقديم المشورة لأعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية، كما يقوم بتدريب الجيل القادم من المتخصصين في الأمن القومي الإسرائيلي، ويعد المعهد من أهم المؤسسات البحثية الداعمة لصانع القرار في إسرائيل.