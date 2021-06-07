إنجاز المرحلة الأولى من «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الذكية» انتهاء المرحلة الأولى من مشروع «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»، والذي أطلقته بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني، والذي غطت من خلاله 24 جهة من جهات حكومة دبي.

وتسعى «دبي الذكية» من خلال المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة «سجلات دبي» التي أطلقتها في مارس العام الماضي، إلى تقديم سجل بيانات دقيق وموحد لإدارة ورفع جودة بيانات المُوظفين، بما يسهم في عمليّات التخطيط واتخاذ القرارات المُتعلِّقة بالموارد البشريّة على مُستوى حُكومة دبي والجهات الحُكوميّة. وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي، وفي مقدمتها دبي الذكية، على الارتقاء بالمورد البشري في دبي، وتجهيز البنية التحتية اللازمة، وإصدار القوانين والتشريعات والأنظمة التي تعزز من مكانة قطاع الموارد البشرية. وقال: «إن الموارد البشرية تُعد حجر الزاوية في مسيرة التنمية بدولة الإمارات، ومن هذا المنطلق لا بد من توفير معلومات وبيانات دقيقة حولها تمّكن المسؤولين من وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، إذ إن البيانات الإحصائية تُعد أداة للتخطيط والتوجيه وتلعب دوراً بالغ الأهمية في نمو مختلف القطاعات»، مشيراً إلى أن «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»، والذي جاء ثمرة تعاون بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، و«دبي الذكية»، يُعد من المبادرات المهمة التي ستكون لها آثار إيجابية على الموارد البشرية في دبي. وأضاف: «إن هذا السجل، الذي انتهت (دبي الذكية) من مرحلته الأولى، يهدف إلى إدارة ومراقبة بيانات الموظفين ضمن إطار موحد، والمساهمة في عمليات التخطيط، واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى حكومة دبي والجهات الحكومية».

من جانبه، أكد يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية»، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي أن حكومة دبي تسير بخطى واثقة وثابتة نحو التحول الرقمي الشامل، الذي يستند على رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة رقمية قائمة على تبني أحدث التقنيات وتوظيفها في صياغة حلول، تضمن كفاءة الحكومة والاستخدام الأفضل لمواردها البشرية، لتحقيق أعلى معدلات لمؤشرات الأداء الرئيسية بجميع المجالات.

أحدث علوم البيانات

يسعى «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي» إلى توظيف أحدث علوم البيانات والإمكانات الهائلة التي تتيحها، حيث سيصبح المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة فيما يتعلق ببيانات موظفي الحكومة، كما سيدعم الجهات الحكومية في دبي لتحقيق أعلى معدلات في مؤشرات الأداء الرئيسة، وسيساعد كذلك في الإشراف على أي مشاريع يتم إنشاؤها لتلبية احتياجات موظفي الحكومة، والارتقاء بهم من خلال المميزات الممنوحة لهم.