صندوق الوطن يدعم «بقشة» الإماراتية الرقمية

دبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الوطن، مشاركته إلى جانب مجموعة من المستثمرين والشركات العائلية في توفير تمويل أولي بقيمة مليون دولار (3.67 مليون درهم) لمنصة «بقشة» الإماراتية، وهي شركة تقنية في مجال التكنولوجيا متخصصة بتسويق إبداعات المواهب في عالم التصميم والأزياء النسائية في المنطقة.

وتأسست منصة «بقشة» عام 2018 بأيدٍ إماراتية، وتعتبر البوابة الأولى والرائدة في إكتشاف تصاميم عصرية بطابع خليجي، إذ توفر المنصة أكثر من 15 ألف منتج لأكثر من 800 مصممة مستقلة في الوطن العربي، حيث مكنتهن من البيع لأكثر من 40 دولة إلى اليوم.

وقالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن: «نحن حريصون في صندوق الوطن على المساهمة بتحفيز ريادة الأعمال، والعمل على توفير البيئة الملائمة التي تمكن الشركات الناشئة من النمو والازدهار عبر رواد الأعمال والمواهب، والمساهمة في إطلاق طاقاتها الإبداعية الكامنة، وتمكينها من ترجمة أفكارها لمشاريع تعزز جهود بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط».

ومن جهته، قال يحيى محمد صالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «بقشة»: «نستعد اليوم لمرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث يتيح لنا الحصول على هذا التمويل تحقيق الاستفادة الأمثل من الفرص الكبيرة والواعدة التي يشهدها القطاع على مستوى المنطقة، ويمكننا من التوسع في نطاق عملنا وخلق فرص جديدة لمجموعة أكبر من المبدعين في مجال تصميم الأزياء، والمساهمة في نقل منتجاتهم من الأسواق المحلية إلى التنافسية على مستوى الأسواق العالمية».

وأضاف: «لدينا عدد كبير من المصممين والمستفيدين من منصتنا لتسويق منتجاتهم، 90% منهم إماراتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و35 عاماً، وهذا التمويل يمكننا من الوصول إلى مجموعة أكبر بكثير من المصممين الراغبين في الاستفادة من منصتنا وأدواتنا للتوسع إلى سوق الازياء العالمي والذي يقدر حجمه بأكثر من نصف ترليون دولار سنوياً، والذي لا يمثل فقط فرصة للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق، بل أيضاً له تأثير اجتماعي كبير من حيث خلق فرص العمل والتمكين الفردي وتصدير المواهب الإقليمية».