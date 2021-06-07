مدة الاشتراك من العناصر الرئيسة لصرف الحقوق التأمينية

الشارقة (وام)

أكد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن الصندوق يمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ تجربته الرائدة بالقيام بدوره في تأمين الحياة الكريمة للمواطنين المؤمن عليهم وأفراد أسرهم، بما يحقق لهم الاستقرار المادي والمعنوي.

وأشار الشامسي في بيان صحفي أصدره الصندوق، أمس، إلى وجود عناصر أساسية لتحديد صرف الحقوق التأمينية، ومنها مدة الاشتراك، ونظمت ذلك المادة رقم «23» من قانون الضمان الاجتماعي بإمارة الشارقة، حيث يحُسب المعاش بواقع 60% عن مدة الاشتراك المحسوبة في الصندوق لمن قضى في جهة عمله 15 سنة، ويستحق معاشاً بنسبة 100% من أمضي في جهة عمله 35 عاماً.

وأكد أن مدة الاشتراك من العناصر المهمة التي يكون لها دور مهم في احتساب صرف الحقوق التأمينية، وخاصة الميزة التأمينية طويلة الأجل وهي المعاش، وأوضح أن الحالات التي يُصرف فيها المعاش بصرف النظر عن المدة هي الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الطبية للخدمة صحياً، ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية العليا للتقاعد، إضافة الى استحقاق المعاش بنسبة 100% حين انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي نتيجة لإصابة العمل وانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة نتيجة لإصابة العمل.

وأشار إلى أنه في حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للمستحقين الحق في تقاضي أنصبة من معاشه سواء أكانوا مواطنين أو غير مواطنين والذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق هم الزوج الأرمل والزوجة أو الزوجات الأرامل والأولاد والوالدان والأخوة والأخوات وأولاد الابن.