تحذيرات من تدني الرؤية بفعل الضباب

دعت وزارة الداخلية سائقي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب انخفاض مستوى الرؤية نتيجة الضباب على معظم المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 08:00 صباحاً من يوم الثلاثاء 08/6/2021

بدوره، حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا بسبب تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا ابتداء من بعد منتصف الليلة وحتى صباح الغد.

وناشد المركز، في بيان، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب من الساعة 01:00 وحتى الساعة 08:00 من صباح الغد.