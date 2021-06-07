سفير الدولة يطلع على أحد مشاريع «برنامج الإمارات للاستمطار»

أبوظبي (وام)

اطلع منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة خلال زيارة لقسم الأرصاد الجوية بجامعة ريدينج، على مشروع «المفاهيم الكهربائية لتحفيز هطول الأمطار» للبروفيسور جايلس هاريسون، أستاذ فيزياء الغلاف الجوي بالجامعة، والحاصل على منحة الدورة الثانية لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار.وكان في استقباله نائب رئيس الجامعة البروفيسور روبرت فان دي نورت، ونائب المستشار بول إنمان، إلى جانب فريق من علماء الطقس ضم كلاً من البروفيسور مارتن أمباوم، والبروفيسور أندرو تشارلتون بيريز، وقدم البروفيسور أمباوم وزملاؤه للسفير لمحة عامة عن المشروع الذي يتم تنفيذه واختباره بدعم من الخبراء والمتخصصين في المركز الوطني للأرصاد وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار والعديد من المنظمات البحثية والأكاديمية المحلية والدولية، من بينها جامعة ريدينج وجامعة باث في المملكة المتحدة. من جانبها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «تعكس زيارة السفير للجامعة الاهتمام الكبير بدعم جهود البحث العلمي والعلماء، وخصوصاً في الحقول العلمية التي تعنى بأمن أحد الموارد الاستراتيجية كالمياه».