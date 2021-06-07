138 مشروعاً تطويرياً في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت دائرة البلديات والنقل أنه تم يتم حالياً تسجيل 6 مشاريع جديدة في جزيرة الريم بمدينة أبوظبي بعد أن تم زيارتها والتثبت من مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية.

وأعلنت شفيقة البلوشي مديرة إدارة المطورين والتراخيص بدائرة البلديات والنقل في بلدية مدينة أبوظبي وجود 138 مشروعاً تطويرياً تم اعتمادها من قبل بلدية مدينة أبوظبي منها 70 مشروعاً قائماً و68 مشروعاً على المخطط، ولديها حساب ضمان لدى البلدية. وبينت خلال محاضرة عن بُعد قدمتها عبر منصة مجالس أبوظبي متناولة محاور قانون التنظيم العقاري رقم 3 لعام 2015 ولوائحه التنفيذية أنه خلال الربع الأول من العام الحالي تم صرف ما يقارب مليار درهم كأرباح لمطور عقاري، وتم إطلاق ثلاثة مشاريع، ومنها مشروع نويا بجزيرة ياس الذي أعلن عنه في أبريل الماضي وتم بيعه بالكامل، وهو ما يدل على قوة وصلابة المشاريع في أبوظبي.

وأشارت البلوشي إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الخاصة بحساب الضمان تضمن حقوق المستثمر مشتري الوحدة أو العقار، سواء تجارياً أو سكنياً، وذلك من خلال إلزام المطور بفتح حساب مصرفي بنكي لدى أمين حساب وهو بنك معتمد تحت إشراف الدائرة، ومن خلاله عند حجز الوحدة عبر المعارض العقارية أو من خلال الشركات التطويرية والمراكز التجارية. ويتم إيداع جميع المبالغ من حجز الوحدة لغاية نهاية المشروع في حساب الضمان، علماً أنه لا يحق للمطور التصرف بأي مبلغ في حساب الضمان حتى إنجاز 20% من المشروع، والتي في حينها يقدم المطور عبر المنصة الذكية طلباً لصرف الدفعات تقوم الشركة الهندسية بزيارة ميدانية، ويتم التدقيق على نسبة الإنجاز، ليليه موافقة دائرة البلديات والنقل على الصرف للاستشاري ومقاول المشروع.

وأكدت أنه لا يمكن بيع الوحدات العقارية من قبل المطورين الرئيسيين والفرعين إلا بعد فتح حساب ضمان للمشروع، مؤكدة أن كافة الخدمات مأتمتة والتقديم يكون عبر المنصة الذكية «سمارت هاب»، لافتة إلى أن الدائرة توفر خدمات مجانية للإعلانات مدتها شهر، وتصريح عن المشروع عبر الإعلام أو المشاركة في معرض عقاري أو التسويق في مركز تجاري.

ودعت مزاولي المهن العقارية إلى التسجيل عبر المنصة الذكية، وتجديد التسجيل سنويا، وتشمل المهن العقارية الوسطاء وشركات وساطة وموظفي الوساطة والمطورين الفرعيين والرئيسيين، بما يضمن الالتزام بتنفيذ أحسن المعايير في المعاملات العقارية. وقالت البلوشي إن دائرة البلديات والنقل يحق لها وفق لائحة حساب الضمان حجز 5% من تكلفة المشروع لمدة عام بعد تسليم المشروع وذلك للتعامل مع أي عيوب تظهر في المشروع ليتم خصمها من تكلفة الحساب.

وبينت أنه يمكن عند وصول نسبة الإنجاز في المشروع 60% يتم صرف الأرباح للمطور، وبعد الانتهاء من المشروع بنسبة 100% يحق للمطور صرف كافة أرباح المشروع بعدى 5% لمدة عام.

ولفتت إلى أن الدائرة تبث بشكل مستمر نشرة عقارية بلغات متعددة، كالعربية والإنجليزية والصينية والأوردو، وفيها جميع المشاريع العقارية على المخطط وتبين نسب الانجاز في المشاريع لغاية الانتهاء من المشروع وتسليمه، كما تبين النشرة أمين الحساب المسؤول عن المشروع وموقع المشروع وصور توضيحية للإنجاز في المشاريع.