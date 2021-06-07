بدء أعمال تطوير حوض «شرق 8» بمدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

بدأت بلدية منطقة الظفرة أعمال تطوير وتحسين حوض شرق 8 على طريق الشيخة سلامة بنت بطي بمدينة زايد بمساحة إجمالية تقدر بـ 33.000 متر مربع لتحويله إلى منطقة مفتوحة تغطي كافة الأنشطة الترفيهية، والتي تشمل ملاعب أطفال متنوعة بألعاب تفاعلية ومسطحات خضراء وممرات داخلية وممشى محيطي بطول واحد كيلومتر ومواقف سيارات بـ 70 موقفاً.

كما تشمل المنطقة المفتوحة التي ستسهم في جذب الأسر والزوار على أماكن وقوف لمركبات الطعام المتحركة مجهزة بكامل الخدمات تسع لـ 10 مركبات، بالإضافة إلى عناصر تجميل مائية (نافورة وشلال) وتطوير محيط سارية العلم. وإنشاء ساحة للعائلات مجهزة بمظلات ومقاعد جلوس بمساحة تقريبية بحدود 3500 متر مربع. وتتضمن الأعمال أيضاً توريد وتركيب حمامات جاهزة مخصصة للرجال والنساء، وتم مراعاة متطلبات أصحاب الهمم من حيث آلية الوصول بالكرسي المتحرك لكافة الأنشطة والخدمات المتوفرة بالحديقة، كما تم تصميم منطقة ألعاب مخصصة لهم. ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على توفير الأماكن الترفيهية والمتنزهات بمدن المنطقة للمحافظة على المظهر العام وتحقيق سعادة ورفاهية المجتمع.