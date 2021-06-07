بلدية أبوظبي تنفذ مدخلاً وطريقاًً خاصاًً في منطقة الزبارة

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، أعمال مشروع إنشاء مدخل وطريق خاص للقطعتين (58 -59) في منطقة الزبارة، حيث يندرج هذا المشروع ضمن إطار أولوية دائرة البلديات والنقل، المتمثلة في إمارة تتميز بمظهرها العام ومرافق وبنى تحتية رائدة تعزز نمط الحياة. ويأتي هذا المشروع ضمن خطط بلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى توفير متطلبات السكان من الطرق والمداخل التي تحقق لهم المرور الآمن وترفع مستويات السلامة المروية والإنسيابية. وقد تضمن المشروع تنفيذ أعمال طريق أسفلتي بطول 308 أمتار طولية، وتركيب كيربستون بطول 1120 متراً طولياً، وأعمال تركيب بلاط لممرات المشاة بمساحة 1.000 متر مربع، وتركيب أعمدة إنارة طرق بـ8 وأعمال تخطيط الطرق بمساحة 129 متراً مربعاً، وتركيب لوحات مرورية بـ 10 لوحات. كما حرصت البلدية أثناء تنفيذ المشروع على حماية خطوط الخدمات الموجودة في منطقة الأعمال لضمان استمرارية الخدمات.