«تفاهم» لتطوير شبكة النقل المعلق في دبي

دبي (وام)

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع شركة «زونج تانج سكاي ريل وي» لدراسة تطوير النقل المعلق في الإمارة، وقع المذكرة عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، وتانج تونج رئيس شركة «زونج تانج سكاي ريل وي» تانج تونج، بحضور جابر البهندي، رئيس مجلس إدارة شركة سنتوريون، ممثل شركة «زونج تانج» في دولة الإمارات. وذكر عبد المحسن إبراهيم يونس، أن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود الهيئة لرفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي إلى «26%» بحلول العام 2030، وذلك عن طريق تطوير أنظمة نقل مستقبلية متطورة وتحسين شبكة وأنظمة النقل المستدام في إمارة دبي، لتشجيع السكان والزوار لاستخدام وسائل النقل الجماعي للتنقل.

وأكد على الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة بما يتفق مع الأجندة الوطنية لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والاعتماد على الطاقة النظيفة، وأن الهدف المنشود هو أن تكون دبي هي المكان المفضّل للعيش والعمل والمقصد للزائرين، والمدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.