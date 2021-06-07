ضابطات يتولين قيادة مركز شرطة المرقبات ليوم واحد

دبي (الاتحاد)

نفذ المجلس النسائي لشرطة دبي، مبادرة «قائدات التغيير»، والمتمثلة بتولي ضابطات وضابطات صف مهام وصلاحيات إدارة مركز شرطة المرقبات والوحدات التنظيمية فيه وكافة المناصب القيادية بما فيها منصب مدير المركز ونائبه ليوم واحد، وذلك بهدف تمكين العنصر النسائي وتعريفهم بالمهام القيادية، وأهمية الدور الإشرافي في مراكز الشرطة، وإبراز دور المرأة في المهام القيادية. وتولت النقيب غنيمة حسن أحمد منصب مدير مركز شرطة المرقبات، بينما تولت النقيب زليخة الحمادي منصب نائب مدير المركز، والنقيب عتيقة الظاهري، منصب رئيس قسم الشؤون الإدارية، والملازم مها خوري رئيس قسم المناوبة العامة، والوكيل أول مديحة علي حسن، قسم التوقيف، والوكيل أول مريم المعيني، قسم التسجيل المروري، والرقيب أول مريم علي أحمد، قسم التسجيل الجنائي، والرقيب منال الجوهري، قسم إسعاد المتعاملين، وتولت 8 شرطيات مهام 4 دوريات أمنية باشرت عملها في مناطق اختصاص المركز. وأكدت الرائد الخبير العنود السعدي، رئيسة المجلس النسائي لشرطة دبي، المشرف العام للمبادرة، أن الثقة والدعم اللامحدود اللتين أولاهما معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالعنصر النسائي من عسكريات ومدنيات في شرطة دبي، كان لهما الأثر البالغ والكبير في تميزهن وتحقيقهن الكثير من الإنجازات على المستوى الشخصي أو المؤسسي، محلياً وعالمياً، مثمنةً دعم كافة القيادات في شرطة دبي، وإيمانهم الكبير بقدرة المرأة على تولي المهام بكفاءة واقتدار وحرفية عالية. وأضافت السعدي:«كل الشكر والتقدير للعميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، على دعمه للمبادرة، والشكر لأعضاء المجلس النسائي لشرطة دبي، وموظفي مركز شرطة المرقبات، والموظفات المشاركات في المبادرة على جهودهن وأدائهن المتميز وقدرتهن على الخروج بالعديد من الأفكار والاقتراحات والملاحظات من هذه التجربة، والتي سيتم دراستها».