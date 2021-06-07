تكريم 14 نزيلاً بمسابقة حفظ القرآن بـ«إصلاحية رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

كرم العميد يعقوب يوسف بوليلة مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة 14 نزيلاً فازوا في مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية.

وأكد العميد بوليلة على حرص شرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية على تعزيز الوازع الديني بين النزلاء، من خلال تنظيم مثل هذه المسابقات الهادفة التي تسهم في عملية التأهيل الإصلاحي للنزلاء، وشغل أوقات فراغهم بشكل مثمر إلى جانب إعدادهم للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية، بعد انتهاء فترة محكوميتهم وخدمة المجتمع وأفراده.