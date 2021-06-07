افتتاح مبنى مركز شرطة مصفوت الشامل

عجمان (الاتحاد)

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بتميز الأداء والإخلاص في العمل في مركز شرطة مصفوت الشامل، وتحقيقه نسبة «صفر» بالمائة في معدل الجرائم المقلقة للسنة الثانية على التوالي، تطبيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال افتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة مصفوت الشامل، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد خلفان محمد هندي بن تريس مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط بالمركز.