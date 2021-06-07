«تو فور54»: انطلاق المخيم الصيفي الشهر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «تو فور54» عن إطلاق النسخة السادسة من مخيمها الصيفي على الإنترنت في حلّة جديدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 يوليو 2021. ويُقام البرنامج هذا العام بالشراكة مع مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي ويتوسع في نسخته الحالية ليشمل طلاباً محليين ودوليين من 6 دول أخرى.

وسيعمل مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية، من خلال شبكته الواسعة، على تمكين «تو فور54» من استقطاب طلاب دوليين ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، ممن يملكون شغفاً في عالم الإعلام من 6 دول حول العالم.

وسيقدم عمر سيف غباش مساعد وزير الدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ولأول مرة ضمن برنامج المخيم الصيفي، ورشة عمل تتناول فن الخطابة والدبلوماسية.

وقال غباش عن مشاركته: «في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن ملتزمون بتنمية الشباب سواء على المستوى المحلي والدولي، من خلال توفير التعليم الجيد والتكنولوجيا المتطورة والابتكار والإلهام والحوار بين الثقافات بجميع أشكاله المتعددة لهم. وأتطلع إلى الترحيب برواد وسائل الإعلام المتحمسين للغد في مخيم twofour54 الصيفي لهذا العام، من أجل التبادل المثير للأفكار ووجهات النظر والمواهب».

بالإضافة إلى ذلك، ستضم ورش العمل خبراء من كيانات ومؤسسات رائدة، وستغطي موضوعات رئيسة في القطاع، مثل إنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المتحرك، الرياضات الإلكترونية والترفيهية، فن الخطابة أمام الجمهور، إنشاء مقاطع موسيقية والألعاب اللوحية. وسيشارك الطلاب أيضاً في تدريبات عملية مهارية مثل التصوير الفوتوغرافي والفيديو، الإنتاج، التحرير، التصميم، الألعاب الإلكترونية، الكتابة الإبداعية، العروض التقديمية واليوغا.

من جانبه، قال مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لـ twofour54 أبوظبي: «يعكس توسع المخيم الصيفي الذي نقدّمه ليشمل طلاباً دوليين النجاح الكبير الذي حققه البرنامج على مدار السنوات الخمس الماضية. ونحن سعداء بشراكتنا هذا العام مع مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لتقديم هذه الفرصة التعليمية القيّمة للشباب الموهوبين من خارج الدولة أيضاً، ما يمثل أيضاً علامة بارزة في سجل المخيم الصيفي. إن تمكين الطلاب على التعاون وتبادل الأفكار والمعرفة عبر بلدان مختلفة يعكس قيم دولة الإمارات المتمثلة في تقبُل الآخرين والحوار بين الثقافات، لذلك نحن متحمسون لانضمام طلاب مبدعين من دول مختلفة إلى المشاركين المقيمين في الإمارات للتعرف أكثر على هذا القطاع تحت إشراف شخصيات إعلامية وعامة معروفة».

ومنذ إطلاقه في العام 2016، أتاح المخيم المجال لأكثر من 200 ناشئ موهوب من أجل اكتشاف شغفهم ومساراتهم المهنية التي يمكن أن يسلكوها في القطاع الإعلامي مستقبلاً.