محمد حميد: فخور ببيعي للأسماك في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

بشغف وفخر يقف المواطن محمد حميد - 35 عاماً أمام الدكة رقم «20» في قلب سوق الأسماك بإمارة رأس الخيمة ليبيع السمك للجمهور .. فهي مهنة الآباء والآجداد.

يقول محمد لـ«الاتحاد»: أنا «صياد ابن صياد» وهي مهنة تعلمت كل تفاصيلها منذ أن كنت صغيراً، فقد أحببت ركوب البحر منذ نعومة أظفاري، ورافقت أبي وجدي في رحلات صيد كثيرة، وظل حب المهنة معي إلى أن كبرت، أتابع الصيد وفنونه وأطور من أدواته كل يوم، ولم أتوقف عن متابعة دكة البيع لدينا في سوق المعيريض، التي كانت مؤجرة للآسيويين.

وتابع: راودتني فكرة أن أقف بنفسي على هذه الدكة وأباشر عمليات بيع الأسماك للمستهلكين، إلى أن حان الوقت، واليوم أنا فخور بتواجدي على دكة بيع السمك وقيامي بعرض المنتجات البحرية بكل سعادة غامرة، حيث إن هذا الدور يتوجب علينا القيام به لاستمرارية الحفاظ على مهنة آبائنا وأجدادنا ولكي لا تندثر من الذاكرة.

وأشار إلى انه موظف يعمل في إحدى الوزارات خلال الفترة الصباحية، وفي المساء يقف على دكة بيع الأسماك في سوق المعيريض التي يفتح خلالها السوق، وبذلك سيتمكن من مباشرة أعماله في السوق.

وأشاد محمد بالتشجيع الذي استقبله من الأهل والأصدقاء بعد قرار وقوفة على دكة البيع بجانب تشجيع الصيادين له أيضاً والذي يسهم في تقديم أسعار بيع مناسبة تأتي في متناول الجميع. وأضاف: هناك ظاهرة وجب الحد منها وهي قيام بعض الباعة بشراء ما جادت به عمليات الصيد بأسعار زهيدة، ومن ثم القيام ببيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة، لذا يتوجب العمل والتعاون مع الصيادين ممن هم ذوو الخبرة والكفاءة من الآباء والأجداد لكي نمكن الجميع من الحصول على احتياجاتهم المختلفة من الأسماك من دون المبالغة في الأسعار. وأكد أن تواجده في السوق قد يكون دافعاً لغيره من الشباب المواطنين لكي يتجهوا إلى المضي في نفس الطريق، وأثبات قدراتهم في الوقوف على هذه الدكك، التي باتت حكراً على جنسيات معنية من دون المواطنين، داعياً الجميع إلى خوض هذه التجربة لكي يواصلوا ما قام به الأجداد والحفاظ على هذه المهنة العريقة التي تجود بالخير.