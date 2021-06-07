محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الكونغو الديمقراطية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من فخامة فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة.

بحث الجانبان، خلال الاتصال، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تنميتها على جميع المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تناول الاتصال جهود البلدين في مواجهة «جائحة كوفيد - 19» وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة جهود تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في أفريقيا.

وأعرب سموه عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الكونغو الديموقراطية حكومةً وشعباً ولأسر ضحايا بركان جبل «نيراجونجو»، مبدياً تضامن دولة الإمارات مع شعب الكونغو الصديق في هذه الظروف الصعبة.

من جانبه، أعرب فخامة فيلكس تشيسكيدي عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر تضامن ومواساة صادقة تجاه بلاده وشعبها.