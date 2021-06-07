الإمارات تتضامن مع باكستان في ضحايا اصطدام قطارين

عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا اصطدام قطاري ركاب جنوب البلاد، والذي أسفر عن وقوع ضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.