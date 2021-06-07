تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 15 - 25تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً مساءً.. فيما سيحدث المد الأول عند 12:33 والمد الثاني عند 23:59..والجزر الأول عند الساعة 17:23 والجزر الثاني عند الساعة 07:01. بحر عمان خفيف الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 09:16 والمد الثاني عند الساعة 19:55..والجزر الأول عند الساعة 14:45 والجزر الثاني عند الساعة 02:56.