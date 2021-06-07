«النبي القدوة» في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية

دبي ( وام )

نظم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي حلقة دراسية بعنوان «النبي القدوة» باللغة الهندية استقطبت 100 دارس ودارسة من داخل الدولة وخارجها «عن بعد». وتأتي الحلقة - التي قدمها جاويد خطيب تنفيذي أول أنشطة ثقافية من إدارة المركز - ضمن سلسلة الحلقات التي تقدم كل شهر بلغة مختلفة وتعنى بشرح شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم المتمثلة بشخصيته وحياته وأخلاقه، وذلك في إطار خطة التوعية الدينية للعام 2021. وأشارت شمسة محمد بن شفيع رئيس قسم شؤون الدارسين إلى أن سلسلة حلقات «النبي القدوة» استقطبت ما يزيد على 200 دارس ودارسة من داخل الدولة وخارجها وتقدم باللغات الملاوية والفرنسية والإنجليزية والهندية.