هزاع بن زايد: فخورون بإنجازات أبوظبي في حماية الموارد الطبيعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن الفخر بالإنجازات التي حققتها أبوظبي في مجال حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والذي ساهم في تعزيز التنمية المستدامة، ورسخ مكانة أبوظبي وجعلها وجهة عالمية ومركزاً لأفضل الممارسات.

وأكد سموه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أهمية نشر ثقافة الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «في #اليوم_العالمي_للبيئة نفتخر بما حققته أبوظبي من إنجازات في مجال حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بما يعزز التنمية المستدامة ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية ومركزاً لأفضل الممارسات ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة».