«سعود بن صقر القاسمي» تقدم 300 منحة دراسية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، سعيها الدائم والمستمر منذ تأسيسها مكتب المنح الدراسية في مطلع عام 2020 لدعم خطط تنمية المواهب لحكومة رأس الخيمة، وأن مكتب المنح الدراسية للطلبة الإماراتيين والمهنيين الواعدين يقدم فرصاً لمنح دراسية لمتابعة الدراسات الجامعية أو الدراسات العليا في جامعات محلية مختارة وكذلك جامعات من الدرجة الأولى في خارج الدولة.

وقالت رشا محسن، مدير مساعد مكتب المنح الدراسية بمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، أن المكتب قدم أكثر من 300 منحة دراسية، موضحة أن مكتب المنح الدراسية يعمل على إدارة مجموعة من المنح الدراسية الكاملة والجزئية والتكميلية للدراسة داخل أو خارج الدولة على مستوى الدرجات العلمية، سواء في درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. ونوهت بأن برنامج المنح الدراسية الخاص بالمؤسسة، يقوم بتغطية الرسوم الدراسية للطلبة الممنوحين بنسبة 100% في الجامعات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لبرامج درجة البكالوريوس، وتغطية ما نسبته 50% من الرسوم الدراسية لبرامج درجة الماجستير، كما يقوم مكتب المنح بتقديم مكافأة شهرية لبرامج درجة البكالوريوس، وتغطية 50% من الرسوم الدراسية لبرامج درجة الماجستير في الجامعات الحكومية، ناهيك عن الابتعاث خارج الدولة والذي يتم خلاله تخصيص مكافآت شهرية لبرامج درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للطلبة المبتعثين من جهة وزارة التربية والتعليم، ويقوم المكتب بتقديم منح دراسية كاملة (رسوم دراسية، مكافأة شهرية، تأمين صحي، تذاكر سفر) لطلبة برامج درجة الماجستير بما يتلاءم مع احتياجات استراتيجية حكومة رأس الخيمة. وحول معايير القبول في المنح الدراسية، أوضحت أن مكتب المنح الدراسية يسعى إلى تقديم منح دراسية لأفضل فئة من الطلبة والمهنيين الواعدين في الإمارة، وتشجيع المتقدمين المستوفين جميع المتطلبات ومعايير القبول على التقديم نظراً لطبيعة المنح الدراسية التنافسية، منوهة بأن معايير الأهليّة تستهدف مواطني إمارة رأس الخيمة.

مراجعة الطلبات

أكدت رشا محسن أن مكتب المنح الدراسية يستقبل سنوياً العديد من الطلبات الخاصة بالمنح الدراسية من الطلبة المؤهلين، وبالتالي فإن عملية مراجعة طلبات المنح ستكون تنافسية للغاية، ويجب على الطلبة الحاصلين على منحة دراسية التوقيع على اتفاقية خاصة بالمنحة الدراسية، متضمنة شروطاً معينة لضمان استمرارية المنحة خلال الفترة المحددة للدراسة، وذلك من خلال المحافظة على مستوى أكاديمي ومعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 أو ما يعادله وفقاً لنظام الدرجات الجامعي، والمحافظة على التواصل المنتظم مع مكتب المنح الدراسية خلال فترة المنحة، والالتزام بقواعد السلوك الطلابي المهني والنزاهة الأكاديمية، ومشاركة طلبة المنحة الدراسية في أنشطة مكتب المنح الدراسية، وذلك لتسليط الضوء على الإنجازات وتبادل الخبرات الشخصية مع الطلبة الآخرين.