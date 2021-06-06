مذكرة تفاهم لإسعاد المواطنين في عجمان

عجمان (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون المواطنين في عجمان، بحضور عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، المدير العام لمكتب شؤون المواطنين في عجمان.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين، وبما ينعكس أثره على توفير سبل الحياة الكريمة لكافة للمواطنين.

وقال الشيخ عبد الله النعيمي، إن مكتب شؤون المواطنين حريص على تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى سعادة المواطنين، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم مع اقتصادية عجمان تأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مكتب شؤون المواطنين في الإمارة، بتعزيز مستوى التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية، وتوحيد الجهود من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة وبما يحقق الحياة الكريمة لكافة للمواطنين.

وأكد عبدالله الحمراني، أن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، تسعى إلى بناء شراكات فاعلة مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية لدعم الجهود المشتركة لتحقيق رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى سعادة ورفاهية المجتمع، والسير على خطى وتوجهات القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.