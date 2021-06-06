انطلاق برنامج التدريب الداخلي في «ريثيون الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «ريثيون الإمارات»، التابعة لشركة «ريثيون تكنولوجيز»، برنامجها السنوي للتدريب الداخلي الذي يهدف إلى دعم رؤية الدولة في تطوير المواهب الإماراتية. ويوفر البرنامج للطلاب المشاركين تدريباً ميدانياً في مرافق الشركة لتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها لبلوغ طموحاتهم وبناء مسيرة مهنية ناجحة في المستقبل.

يشارك في البرنامج 18 طالباً إماراتياً من جامعة أبوظبي، وجامعة زايد، وجامعة خليفة، وكليات التقنية العليا، وجامعة بوليتكنك أبوظبي، وجامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة.

ويلتحق 13 طالباً منهم في أقسام الأمن السيبراني والشؤون القانونية وتطوير الأعمال لدى «ريثيون الإمارات» في أبوظبي، بينما يكتسب المتدربون الخمسة الآخرون خبرات عملية في مجال الطيران من مزودي خدمات الصيانة والإصلاح وإعادة التأهيل في «كولينز إيروسبيس»، وهي وحدة تشغيلية تعمل تحت مظلة «ريثيون تكنولوجيز» في دبي.

وقال آلان ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة «ريثيون الإمارات»: «يعزّز برنامج التدريب الداخلي المواهب الفنية والوظيفية الواعدة في دولة الإمارات، ويتيح أمامهم الفرصة لاكتساب خبرات ميدانية مهمة في وظائفهم المستقبلية. ونحن ملتزمون بتمكين قاعدة المعارف المحلية، وتسريع وتيرة نمو القدرات البشرية الوطنية، ودعم منظومة الدفاع والطيران في دولة الإمارات».

يتم تنظيم البرنامج عبر الإنترنت وكذلك بحضور الطلاب شخصياً إلى المكتب الرئيسي للشركة في أبوظبي وإلى مركز الصيانة والإصلاح وإعادة التأهيل التابع لـ«كولينز إيروسبيس» في جبل علي. ويتلقى الطلاب التدريب والتوجيه لصقل مهاراتهم على مدار ثمانية أسابيع تحت إشراف خبراء مختصين.

وقالت فاطمة الشامسي، مديرة قسم توظيف المواهب في «ريثيون الإمارات»: «تساهم الخبرات العملية والميدانية في إثراء المخزون المعرفي الذي يكتسبه الطلاب من الجامعة، وتتيح أمامهم فرصة العمل في المشاريع التجارية المعقدة التي قد يواجهونها مستقبلاً. ويمنح برنامج التدريب الداخلي الطلاب لمحة وافية عن ظروف ومتطلبات العمل مع فريق عالمي حيوي ومتنوع».