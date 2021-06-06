150 مشروعاً لتعزيز البنية التحتية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت دائرة البلديات والنقل حوالي 150 مشروعاً لتعزيز البنية التحتية والمرافق الرياضية والترفيهية خلال العام الماضي مستهدفة المجتمعات العمرانية على مستوى إمارة أبوظبي، في خطوة نحو تعزيز البنية التحتية التي تدعم نمط حياة صحيا ونشطا ورياضيا، واستدامة العيش فيها والحفاظ على الموارد.

ووفقاً لإحصائيات الدائرة فقد توزعت المشاريع التي نفذتها الدائرة عبر بلدياتها الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، بلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة، على 15 متنزهاً جديداً تم افتتاحها أمام الجمهور، 86 متنزهاً تمت إعادة تأهيلها، و24.3 ألف موقف جديد للسيارات. كما تضمنت المشاريع 63 مساراً جديداً للمشي وركوب الدراجات بطول أكثر من 60 كم، و5 ملاعب رياضية جديدة، و4 ممرات مع أنظمة رش لإعادة تأهيل المناخ.

جانب من مشروعات ممرات الدراجات الهوائية داخل جزيرة أبوظبي (من المصدر)

وذكرت الدائرة ضمن بياناتها أبرز المرافق المجتمعية الجديدة والمطورة، ومنها حديقة ومنطقة ألعاب ومنطقة تمارين رياضية وملعب متعدد الأغراض بالحوض غرب 10 أبوظبي، ممشى المشرف على شارع الخليج العربي بطول 2.3 كيلومتر، مسار الجري والدراجات الهوائية في منطقة النوف، ممرات مشاة رياضية ودراجات هوائية في 29 موقعاً وعدد 140 منطقة استراحة بأطوال كلية 14.12 كم وممرات دراجات هوائية، بالإضافة إلى 39.31 كم مسارات جري في أماكن متفرقة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي.

ومن المشاريع تطوير الطرق والتقاطعات أمام مدينة الشيخ شخبوط الطبية بتكلفة بلغت أكثر من 34 مليون درهم، وتطوير ممشى أم غافة وممشى طريق مزيد في القطاع الشرقي وزرع 800 شجرة غاف في مدينة العين، وتطوير وتأهيل 19حديقة و12 ممشى في قطاع وسط المدينة في مدينة العين. وكان لفئة أصحاب الهمم نصيب من المرافق الترفيهية، حيث تم تزويد 10 حدائق في المدينة بألعاب لأصحاب الهمم وأول حديقة متكاملة لأصحاب الهمم بمنطقة الظاهر. وتم إقامة 3 ملاعب رياضية في القطاع الشمالي في مناطق الشويب وسويحان وناهل، وممشى ناهل على امتداد 8600 متر في مدينة العين، بالإضافة إلى مشتل زراعي في مدينة غياثي، والتي تتجاوز مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع، وتطوير شاطئ المرفأ. ومن المشاريع الأخرى التي تم تنفيذها زراعة حزام أخضر لمنطقة مرابع غياثي ومرابع بدع المطاوعة وأم الأشطان، وإضافة 2676 موقفاً ومدخلاً للسيارات على مستوى مدن منطقة الظفرة.