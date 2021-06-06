تشغيل مركز توزيع المواد الغذائية بمدينة دلما

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

بدأت بلدية منطقة الظفرة تشغيل مركز توزيع المواد الغذائية بجزيرة دلما بالتنسيق مع شركة أغذية لتوفير أجود المواد بأفضل الأسعار وبالتعاون مع لجنة تنظيم السلع المدعومة بدائرة البلديات والنقل.

ويقدم المركز خدمة توزيع المواد الغذائية والأعلاف للمواطنين، بهدف تحقيق رضا المجتمع وإسعاده، كما يقدم خدمة طلب المواد الغذائية من خلال الدخول إلى منصة الخدمات الذكية (سمارت هب) بالإضافة إلى توفير خدمة توصيل المواد الغذائية للمواطنين وخاصة أصحاب الهمم وكبار السن مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات الاحترازية والتباعد الجسدي للحفاظ على الصحة العامة للعاملين والمستفيدين.

وتم استحداث آلية لتفعيل الصرف المشترك للسلع الغذائية لحاملي بطاقات المواد الغذائية بين منافذ البيع في منطقتي أبوظبي والظفرة بصرف النظر عن مكان الإقامة أو مكان صدور بطاقة صرف المواد الغذائية.

وحفاظاً على التهوية والتخزين بمراكز توزيع المواد الغذائية على مستوى المنطقة تقوم البلدية بعمل صيانة دورية لجميع المراكز من خلال صيانة المكيفات وأعمال النظافة، وتخزين المواد الغذائية حسب اشتراطات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، للمحافظة على سلامة المواد الغذائية.

وتحرص البلدية على إضافة سلع ومواد غذائية جديدة للمستفيدين وعمل عروض على أسعار البيع بناءً على التخفيضات التي يتم الموافقة عليها من قبل لجنة تنظيم مراكز بيع السلع الغذائية المدعمة، ويتم تخزين السلع الغذائية الأساسية من 3 إلى 6 شهور في مستودعات المدن الست كمخزون استراتيجي.