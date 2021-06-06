سرقا حقيبة بــ 9 آلاف درهم

آمنة الكتبي (دبي )

أحالت النيابة العامة في دبي متهمين آسيويين يعملان لدى شركة للتنظيف وصيانة المباني، سرقا من المكان الذي يعملان فيه مالا منقولا عبارة عن حقيبة نسائية بقيمة 9 آلاف و 900 درهم، وبناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا جناية السرقة من قبل العاملين والمعاقب عليها بالمواد ضمن قانون العقوبات الاتحادي، وتمت إحالة المتهمين والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات (الكائنة بمبنى المحاكم ببر دبي) لمعاقبتهما طبقا لمواد الاتهام مع إعلانهما بالأمر قانون . وأفاد الشاهد خلال تحقيقات النيابة العامة انه بتاريخ الواقعة ورده بلاغ عن واقعة سرقة في الشقة، وانها اكتشفت بعد عودتها إلى الشقة اختفاء حقيبة متوسطة الحجم نسائية غالية الثمن بداخلها ملابس نسائية، وتبين لها أن عمال النظافة الذين كانوا يعملون في الشقة في وقت الظهيرة قاموا برمي الحقيبة والملابس الموجودة بداخلها بالخطأ في سلة المهملات ظنا منهما انها عبارة عن مهملات، وباستفسارها من حارس الأمن افادها بان عمال النظافة أكدوا له أنهما قاما برمي الحقيبة ظنا منهما انها من المهملات، وبالتأكد من كاميرات المراقبة تبين وجود كاميرات في الممر خارج الشقة الا انها لا تغطي مکان سلة المهملات، وسلة المهملات عبارة عن صندوق معدني في الجدار متصل بانبوب يؤدي الى سلة المهملات الرئيسية خارج البناية ولا توجد كاميرات مراقبة بالقرب من سلة المهملات الرئيسية.