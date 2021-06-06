«5 دقائق بمواصفات 5 نجوم» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، متمثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين ومركز شرطة النعيمية الشامل، مبادرة خدمات «5 دقائق بمواصفات 5 نجوم» بحضور اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام الشرطة، بهدف تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية المتمثلة بتعزيز رضا وسعادة المتعاملين.

وأكد قائد عام شرطة عجمان أن المبادرة تأتي ضمن جهود الشرطة لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين حول الخدمات التي تقدمها، وحرصاً منها على تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير العالمية في بيئة تزخر بالإيجابية.

من جانبه، قال العقيد سلطان خليفة أبو مهير، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين: إن المبادرة تستهدف الخدمات المقدمة للمتعاملين فيما يتعلق بترخيص الآليات والسائقين في الإدارة، مشيراً إلى أن المركز يسعى لتقديم الخدمات وفق ما يعزز رضا وسعادة المتعاملين، حيث يبلغ معدل زمن انتظار المتعامل دقيقتين و24 ثانية، بينما يبلغ متوسط الزمن الإجمالي لرحلة المتعامل منذ دخوله المركز حتى مغادرته بعد إنجاز الخدمة ثلاث دقائق و54 ثانية، مع ضمان تقديم جميع الخدمات بجودة خمس نجوم وفق نظام التصنيف العالمي لتقديم الخدمات.