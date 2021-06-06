الشرطة النسائية بدبي تشارك في مبادرة تطوعية

دبي (الاتحاد)

أشاد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، بجهود الدورة التأسيسية للشرطة النسائية في أكاديمية شرطة دبي، ومساهمتها الفاعلة في دعم «مبادرة أمل» التي تنظمها الإدارة العامة للمالية بشرطة دبي، وذلك بحضور العقيد ناصر حميد الزري، مدير معهد التدريب، والنقيب مريم غزال عبيد، رئيس قسم الشرطة النسائية بالوكالة، والوكيل أول مشهور فياض، وكيل ميدان.

وأكد العميد السويدي، حرص أكاديمية شرطة دبي على تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، خاصة في مجال إسعاد المجتمع، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية والخيرية.