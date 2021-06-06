شرطة الشارقة تطلع على «دبي لرعاية النساء»

دبي (وام)

اطلع وفد ضم مديري ومسؤولين مراكز الشرطة وإدارة حماية الطفل وإدارة الرعاية الاجتماعية للأطفال ونيابة الأسرة والطفل وإدارة سلامة الطفل في الشارقة.. على مرافق وخدمات ومبادرات مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في إيواء ورعاية وحماية النساء والأطفال.

واستعرضت المؤسسة أمام الوفد خلال زيارته مجموعة من خدماتها ومبادراتها، وقالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة.. إن المؤسسة لا تركز فقط على جانب الإيواء، بل تقدم خدمات الرعاية والتأهيل لضحايا الإساءة من النساء والأطفال.

بل تعمل كذلك جاهدة على إيجاد الحلول وتنفيذ المبادرات التي من شأنها الوقاية من هذه الظاهرة، خاصة أن رؤية المؤسسة تتمثل في الوصول إلى مجتمع خال من العنف.