الشرطة: غرق شابين في دبا الفجيرة أنقذ أحدهما وتوفي الآخر

تلقت غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة الفجيرة في تمام الساعة الخامسة عصراً بلاغاً يفيد بتعرض شابين لحادثة غرق في منطقة ميناء دبا الفجيرة، وفقاً لما أعلنته شرطة الفجيرة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه «على الفور، انتقلت فرق الشرطة والدفاع المدني ومجموعة حرس السواحل والإسعاف الوطني إلى الموقع. وتبين أن الشابين من مواطني الدولة ويبلغ الأول من العمر 18 عاماً، بينما يبلغ الثاني 16 عاماً قد نزلا للسباحة في البحر بمنطقة ميناء دبا الفجيرة إلا أنهما تعرضا للغرق».

وعلى الفور، تمت محاولة إنقاذهما من قبل رجال حرس السواحل، حيث تم إنقاذ الشخص الأول ونقله على الفور إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج وهو في حالة مستقرة.

ولاحقا، أعلنت شرطة الفجيرة على "انستجرام" أنه "تم العثور على الغريق الثاني مفارقا للحياة".

وتناشد القيادة العامة لشرطة الفجيرة، الجمهور الكريم بضرورة توخي الحيطة والحذر عند النزول للبحر لممارسة السباحة وضرورة ارتداء سترات النجاة والابتعاد عن الأماكن غير المخصصة للسباحة.