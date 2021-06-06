الحمادي رئيساً لجمعية الصحفيين الإماراتية والمناعي

عقد مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصحفيين الإماراتية المنتخب اجتماعه الأول بمقرها في دبي، اليوم الأحد، وتم خلاله انتخاب محمد الحمادي رئيساً للجمعية، وحسين المناعي نائباً للرئيس، وفضيلة المعيني أميناً للسر، وحسن عمران أميناً للصندوق، إلى جانب توزيع مهام لجان الجمعية على الأعضاء.

حضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية، الذي تم انتخابه الخميس الماضي ويمتد عمله ثلاث سنوات، ويضم كلاً من الدكتور أحمد المنصوري، وحصة سيف، وسلامة الكتبي، ورائد الشايب، ومحمد سعيد الطنيجي، وحسن عمران.

ناقش المجلس الجديد خطط واستراتيجيات عمل الجمعية في المرحلة القادمة والتي تتطلب تضافر وتكاتف الجهود في الوسط الإعلامي بشكل عام والوسط الصحفي، خصوصاً في وقت أصبحت فيه وسائل الإعلام بمختلف مشاربها تلعب دوراً مهماً في تنمية المجتمعات، اعتماداً على الاستفادة القصوى من تكنولوجيا تبادل ونقل المعلومات، إضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والبرامج والمقترحات التي جرى طرحها خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وشكر محمد الحمادي وأعضاء المجلس الجديد، مجلس الإدارة السابق على جهودهم خلال الدورة الماضية، مؤكداً أن المجلس سيواصل العمل من أجل خدمة الصحافة والصحفيين في الإمارات. وقال إن الجمعية ستشهد، في الفترة المقبلة، عملاً يتواكب والتحديات الحالية والمستقبلية للعمل الإعلامي، وصولاً لتحقيق الريادة الإعلامية، لافتاً إلى أن كل الأعضاء شركاء في تحقيق هذه الطموحات.

وأضاف أن كل عضو في الجمعية شريك فاعل في الأفكار والمقترحات والآليات، التي سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة.