19 دولة تستقبل مواطني الإمارات والمقيمين بدون حجر صحي

ارتفع عدد الدول التي باتت تستقبل المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة من دون الحاجة لحجر صحي إلى 19 دولة وذلك بعد إعلان إسبانيا فتح حدودها أمام الزوار الدوليين المحصنين بالكامل اعتباراً من يوم غد الاثنين 7 يونيو المقبل.

وأصبح بإمكان المسافرين الإماراتيين والمقيمين، الذين يخططون لقضاء عطلاتهم الصيفية، الاختيار من بين أكثر من 30 مدينة في 19 دولة عبر شبكة خطوط «طيران الإمارات».

واعتباراً من يوليو المقبل، ستسير طيران الإمارات أكثر من 280 رحلة أسبوعياً من دبي إلى مدن في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا والجزر السياحية الشهيرة.

وإسبانيا هي أحدث دولة أوروبية ترحب بعودة السياح. واعتباراً من 7 يونيو الجاري، سيتمكن السياح من دخول إسبانيا إذا كانوا قد تلقوا اللقاح بالكامل قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ السفر أو يمكنهم إبراز نتيجة سلبية لاختبار «كوفيد-19» أُجري قبل 48 ساعة من الوصول.

وسيحتاج المسافرون إلى تقديم شهادات التطعيم عند الوصول وأن يكونوا قد تلقوا اللقاحات المصرح بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية EMA أو أحد اللقاحات المدرجة في قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية بما فيها فايزر-بيونتيك Pfizer BioNTech وسينوفارم Sinopharm وأسترازينيكا Oxford/ AstraZeneca.

ويسمح للأطفال غير المطعمين، الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام، بالدخول مع ذويهم الحاصلين على اللقاح. أما الأطفال، الذين تزيد أعمارهم عن ستة أعوام، فيحتاجون إلى إبراز نتيجة اختبار PCR سلبية. وينبغي على المسافرين الدوليين أيضا تعبئة أنموذج المراقبة الصحية FCS عبر الإنترنت قبل الوصول.

وتشغل «طيران الإمارات» حالياً 5 رحلات أسبوعياً إلى مدريد و4 رحلات أسبوعياً إلى برشلونة وتخطط لإضافة المزيد مع تنامي الطلب على السفر.

ومع تقدم برنامج التطعيم عبر العالم وتطبيق بروتوكولات السفر الآمن، فإن مزيداً من الدول تتخذ خطوات نحو فتح حدودها للسفر والسياحة من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستواصل «طيران الإمارات» تعزيز عملياتها مع عودة الطلب ودعم الانطلاقة السريعة للسياحة عبر شبكتها مع فتح مزيد من الممرات الآمنة ما يوفر أمام القادمين والمغادرين إمكانية السفر من دون حجر صحي.

ويمكن لعملاء «طيران الإمارات» في القارة الأوروبية الاستمتاع بسفر مريح من دون حجر صحي إلى كل من قبرص واليونان وإيطاليا وروسيا وتركيا وإسبانيا وفرنسا اعتباراً من 9 يونيو المقبل.

وفي الشرق الأوسط، يمكن للعملاء العودة إلى التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم أو الاستمتاع بعطلة في الأردن ولبنان والبحرين ومصر. ولمحبي البحر، توفر «طيران الإمارات» رحلات مريحة إلى جزر المالديف وسيشيل. كما أعلنت مؤخراً أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى «فوكيت» اعتباراً من 2 يوليو المقبل.

وفي أفريقيا، يمكن الاستمتاع بجولات المدن والمنتجعات الفاخرة في كل من المغرب وكينيا وتنزانيا.

وأصبحت الولايات المتحدة، بفضل التقدم السريع لبرنامج التطعيم، تحظى بشعبية متنامية في أوساط السياح وتسير «طيران الإمارات» حالياً رحلات إلى 11 وجهة في الولايات المتحدة وستضيف ميامي كوجهة جديدة في 21 يوليو المقبل.

وتشغل الناقلة أيضاً طائرة A380 إلى عدة مدن عالمية هذا الصيف بما فيها نيويورك ولوس أنجلوس. كما تواصل مكسيكو سيتي استقبال السياح ورجال الأعمال. وستستأنف «طيران الإمارات» خدمتها إلى المدينة اعتباراً من 2 يوليو المقبل.

وتواصل «طيران الإمارات» تعزيز شراكتها مع «فلاي دبي» حيث وسعت الشبكة المشتركة وبرنامج الرحلات إلى 48 مدينة في 33 دولة من دون الحاجة إلى حجر صحي هذا الصيف ما يوفر أمام المسافرين خيارات أكثر من أي ناقلة أخرى في المنطقة.

وتعمل «طيران الإمارات» أيضاً على تطوير إمكانيات «جواز سفر أياتا» على رحلاتها إلى كل من برشلونة وموسكو وإسطنبول ونيويورك جون كينيدي ومدريد ومن لندن هيثرو مع خطط لتوسيع نطاق جميع رحلاتها بحلول يوليو المقبل بالإضافة إلى التحقق من دون أوراق من السجلات الطبية المتعلقة بـ«كوفيد-19» من خلال شراكتها مع هيئة الصحة بدبي.

وتواصل «طيران الإمارات» بذل جهودها للتخلص من ضغوط السفر وقادت الصناعة في حماية صحة عملائها لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر حيث تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت الناقلة مؤخرا تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي.

وما تزال «طيران الإمارات» محافظة على ريادتها في الصناعة من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة.