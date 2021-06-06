توفير ممرضين في المدارس تحضيراً لامتحانات نهاية العام

دينا جوني (دبي)

انتهت الإدارات المدرسية في دبي من توزيع طلبة الثاني عشر الدارسين في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة على كافة المدارس التي سيؤدي فيها الطلبة امتحانات نهاية العام الدراسي حضورياً والتي تبدأ يوم غد الثلاثاء الثامن من يونيو الجاري وتنتهي في 17 منه. . ويأتي ذلك بهدف تأمين العدد اللازم من الممرضين والممرضات تطبيقاً لبروتوكول عقد الاختبارات خلال جائحة كورونا.

وكان مدراء النطاق قد خاطبوا مختلف مدراء المدارس في دبي للتنسيق في إنجاز الرصد المطلوب بهدف تأمين التغطية الصحية اللازمة في الوقت المناسب.

وتطبق وزارة التربية والتعليم البروتوكول المنظّم لاختبارات الصف الثاني عشر بنهاية العام الدراسي 2020-2021. ويتضمن البروتوكول الاجراءات الوقائية المتبعة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ووفق خطوات معززة للبيئة الصحية حفاظاً على سلامة الجميع.

ولفتت الوزارة أن البروتوكول قد تمت صياغته بدقة متناهية لضمان اعلى معايير الصحة والسلامة للطلبة والكادرين التعليمي والإداري، وكوادر الخدمات المساندة من خلال تطبيق مجموعة من الخطوات الاحترازية والوقائية.

ومما يتضمنه البروتوكول تأمين فحص PCR مجاني للمستهدفين على أن تكون نتيجته سلبية لمدة لا تزيد على 4 أيام، والحضور قبل 30 دقيقة من الاختبار، وفتح ابواب المدرسة قبل 60 دقيقة، وبقاء أولياء الأمور داخل السيارات وعدم تخالطهم مع بقية الطلبة، إجراءات لتسهيل أداء الاختبارات على أصحاب الهمم، واستثناء الطلبة المصابون والمخالطون من حضور الامتحان، واختبارات تعويضية للطلبة المستثنين.

ويستهل طلبة الصف 12 في جميع المسارات "العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي " امتحاناتهم يوم غد الثلاثاء بمادة التربية الإسلامية ثم مادة الدراسات الاجتماعية ليوم الاربعاء لجميع المسارات أيضاً، ثم كيمياء أو أحياء ليوم الخميس ورياضيات يوم الأحد للمسار العام.

واللغة العربية يوم الاثنين، واللغة الإنجليزية الثلاثاء، ثم الفيزياء يوم الأربعاء، وختاما العلوم الصحية للمسار العام. أما بالنسبة للمسار المتقدم فيؤدون امتحان الكيمياء يوم الخميس ثم رياضيات ثم لغة عربية ثم لغة إنجليزية ثم الفيزياء وتالياً العلوم الصحية. وبخصوص مسار النخبة فيؤدون امتحان الكيمياء يوم الخميس، ثم رياضيات يوم الأحد، ثم لغة عربية يوم الإثنين ولغة انجليزية الثلاثاء، و فيزياء يوم الأربعاء، وختاماً مادة الأحياء يوم الخميس.