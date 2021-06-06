«الصحة»: 21,741 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال ال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 21,741 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات ال 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13,315,751 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 134.63 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».