تعاون بين الإمارات وبنغلادش والصومال لمواجهة غسل الأموال

وقّعت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات مذكرتَي تفاهم منفَصِلَتين مع وحدة المعلومات المالية البنغلادشية ومركز التقارير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية والخبرات والتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المصالح، بهدف مكافحة الجرائم المالية. ويأتي إبرام هذه الاتفاقيات تماشياً مع أهداف الدولة المتمثّلة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووقّع مذكرتي التفاهم، كلاً على حدة، علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وأمينة علي، مديرة مركز التقارير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، وأبو هنا محمد رازي حسن، رئيس وحدة المعلومات المالية البنغلادشية. وقال علي فيصل باعلوي: «إن هذا التعاون يسهم في تسريع جهودنا لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع وحدات استخبارات دولية رائدة، مؤكداً أن مذكرات التفاهم هذه ستسمح بتعاون أكبر بين السلطات القضائية التابعة لنا فيما يتعلّق بأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وبنغلادش والصومال».