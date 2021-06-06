تأجيل الدورة الصيفية لطلاب وطالبات المدارس حتى إشعار آخر

نظراً لقرب بدء دورة الخدمة الوطنية رقم 16 فقد تقرر تأجيل الدورة الصيفية لطلاب وطالبات المدارس والمقرر انعقادها في شهر أغسطس 2021 حتى إشعار آخر. بحسب ماجاء في تغريدة عبر تويتر، اليوم عبر الحساب الرسمي للخدمة الوطنية والإحتياطية لدولة الإمارات العربية المتحدة.