الأمن الغذائي وكفاءة الطاقة في ختام الأسبوع الإماراتي الهولندي

أبوظبي (وام)

اختتمت دولة الإمارات ومملكة هولندا فعاليات الأسبوع الإماراتي الهولندي، الذي امتد خلال الفترة من 30 مايو حتى 5 يونيو 2021، ضمن سلسلة من الفعاليات التي عززت التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين. وجاء الأسبوع الإماراتي الهولندي بمناسبة احتفال البلدين بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، فضلاً عن الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

وناقش الحاضرون المشاركة الهولندية في «إكسبو 2020 دبي»، حيث ستستضيف هولندا في جناحها نظاماً مناخياً دائرياً يركز على «توحيد الماء والطاقة والغذاء»، كما تناولت الجلسات مواضيع متنوعة، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون في قطاعي الفنون والثقافة، وتعزيز الأمن الغذائي وكفاءة الطاقة، وتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز روح المبادرة والابتكار العلمي.

شارك في الأسبوع ممثلون عن جهات حكومية من البلدين ومؤسسات ثقافية ومراكز شبابية، من بينهم عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، والدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا، ولودي إمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، وأحمد أبو طالب عمدة روتردام، وهانز ساندي القنصل العام لمملكة هولندا في دبي والمفوض العام لجناح هولندا في «إكسبو 2020 دبي»، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات.

وقال غباش: إن العلاقة الإماراتية الهولندية التي أدت إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين، جمعت أيضاً بين الشعبين لتبادل ثقافتين غنيتين.. تعتقد دولة الإمارات وهولندا اعتقاداً راسخاً أنه من خلال تعزيز التعاون الثقافي، يمكن لبلدينا الاستفادة من خبرات بعضهما البعض في العديد من المجالات. وأضاف: سيكون «إكسبو 2020 دبي» بمثابة منتدى يمكن من خلاله لدولة الإمارات وهولندا تعزيز أحد أعمدة العلاقة التي تربط بينهما من ضمنها الأمن الغذائي.. ونحن في دولة الإمارات متحمسون لرؤية ما سيقدمه شركاؤنا الهولنديون في جناحهم حول النظام المناخي الدائري، والذي سيركز على موارد المياه والطاقة والغذاء.. لقد عملت دولة الإمارات ومملكة هولندا بشكل جدي لتحقيق الأمن الغذائي بطريقة مستدامة، ويوفر «إكسبو 2020 دبي» فرصاً لشركات التكنولوجيا الزراعية الهولندية لتوسيع مشاركتها داخل دولة الإمارات، فضلاً عن الأسواق المستهدفة الأخرى.

من جهته، علق لودي إمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة قائلاً: إن المواضيع التي تطرقنا إليها هذا الأسبوع - من التصميم إلى تمكين المرأة، وريادة الأعمال والأمن الغذائي - هي ذات أهمية كبيرة لبلدينا.. ونأمل أن يكون «الأسبوع الإماراتي الهولندي» قد أنشأ منصة لمناقشة الفرص وتبادل الأفكار والتفكير في المستقبل، وزيادة التعاون بين البلدين.. فلدينا مجتمعان منفتحان ومتنوعان يركزان على الابتكار، واتطلع إلى معالجة مختلف القضايا التي تمت مناقشتها بالتنسيق مع دولة الإمارات.