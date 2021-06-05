«حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز» تكرم 98 متميزاً

دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز دورتها الـ 23 بتكريم 98 متميزاً خلال حفل ختامي أقيم عن بعد مساء أمس.

وقال معالي حسين إبراهيم الحمادي: «إنه من دواعي الفخر أن أوجد معكم في هذا الحفل الذي نحتفي فيه بالفائزين في الدورة الثالثة والعشرين بجوائز التميز من مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وقد غيّب القدر رئيسها الأعلى راعي التميز التعليمي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - طيّب الله ثراه - وأثابه الفردوس الاعلى. وقد كان رحمه الله قد أعد كلمةً لإلقائها عليكم في هذه المناسبة، وهو الذي حرص على مدى 22 عاماً على رعاية وحضور هذا الحفل السنوي، والالتقاء بكم ومنحكم الجائزة بيديه الكريمتين، ولطالما عبّر في هذه اللحظات عن سعادته الغامرة، وهو يرى فيكم فرحة الغانمين ونشوة المتفوقين والجيل الرائد في المستقبل المشرق للوطن والأمة والبشرية».

وبلغ إجمالي عدد الفائزين في هذه الدورة الـ 98 فائزاً، منهم 79 فائزاً على المستوى المحلي، بواقع 64 من أصل 224 مرشحاً في فئة الطالب المتميز، ومدرسة فائزة من أصل 5 مدارس ترشحت في فئة المدرسة المتميزة، و4 فائزين من أصل 20 مرشحاً في فئة المعلم المتميز، و8 فائزين من أصل 35 مرشحاً في فئة التربوي المتميز، وفائزان اثنان من أصل 7 مرشحين في فئة المؤسسات الداعمة.

وبلغ عدد الفائزين في جوائز المؤسسة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 16 فائزاً.

وبالنسبة لجائزة البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي، فقد بلغ عدد الفائزين 3 بحوث، اثنان من جمهورية مصر العربية والثالث من المملكة العربية السعودية من أصل 135 مرشحاً من 13 دولة عربية.