«ديوا» تحتفي بزراعة أشجار الغاف

دبي (وام)

احتفت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بيوم البيئة العالمي 2021 الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، بتنظيم عدد من الفعاليات وجلسات التوعية الافتراضية، إضافة إلى زراعة أشجار الغاف في مركز «الهيئة» الرئيسي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، وعددٍ من النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس.

وأقامت «الهيئة» بهذه المناسبة جلستين افتراضيتين باللغتين العربية والإنجليزية، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، لرفع مستوى الوعي حول أهمية المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، إضافة إلى جلسات توعية داخلية بالتعاون مع بلدية دبي، لتعريف موظفي «الهيئة» بالبيئة المحلية الزاخرة بالحياة الفطرية وكيفية حمايتها بما يعود بالنفع على الفرد والبيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تقتدي «الهيئة» بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال «الاقتصاد الأخضر سيكون من الصناعات الحيوية في الدولة، ومن الضروري توجيه خططنا المستقبلية بحيث تجمع بين حماية المنظومة البيئية والمناخية، وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة الاقتصادية والرفاه المجتمعي»، حيث تعمل «الهيئة» على تعزيز الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.