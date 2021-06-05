تعاون «بيئة» و«حرة الحمرية» لإعادة تدوير المخلفات في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «بيئة» وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية تجديد شراكتهما الاستراتيجية التي جرى توقيعها في عام 2017، لتطوير منظومة متكاملة من الخدمات البيئية في المنطقة وإعادة تدوير المخلفات.

وتم التجديد من قبل سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وفهد شهيل الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بيئة»، في إطار حرص الطرفين للحفاظ على البيئة ومكوناتها عبر الحلول المبتكرة التي تقدمها «بيئة» لـ«الهيئة» وتزويدها بخدمات النظافة وإدارة النفايات المتكاملة.

وتتيح هذه الشراكة لـ«بيئة» جمع النفايات الصلبة والسائلة في المنطقة الحرة بالحمرية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قسم البيئة والصحة والسلامة التابع للمنطقة، إضافة إلى تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية للموظفين المختصين، سواء في قسم البيئة أو الصيانة ولدى الشركات المستثمرة، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم والارتقاء بأدائهم المهني لإيجاد الحلول البيئية الأمثل.